Paolla Oliveira e Yasmin Brunet negam climão no Rock in Rio

Paolla ainda explicou por que não quis dar entrevistas nem fazer coreografias que Yasmin estava propondo. "Tinha acabado de chegar, fiquei de voltar, mas fui curtir e não voltei, me parece normal. Aliás, não sei mesmo fazer as dancinhas, ia pagar mico".

“O tal do "climão" quem faz são vocês! Adoro a Yasmin Brunet, que, aliás, ta mandando muito bem", escreveu a atriz em comentário no Instagram. "Tava fazendo meu trabalho, adoro e admiro muito a Paolla Oliveira, que sempre foi um amor comigo", acrescentou a modelo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira e Yasmin Brunet negaram que houve algum "climão" em um encontro no camarote do Rock in Rio no último domingo (15).

