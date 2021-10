Paolla e Diogo Nogueira são vistos em cartório, mas assessoria nega casamento

O sambista já fez uma música em homenagem à namorada. "Ela é uma mulher muito forte, guerreira, que gosta de juntar as pessoas, a família, muito simples, verdadeira. Só tenho que agradecer ao papai do céu."

Nogueira contou que já tinha cruzado com a atriz na Globo, no Domingão do Faustão, em 2012, e em algumas outras oportunidades. Ele completou que achou que fosse trote quando Mumuzinho, amigo de ambos, disse que gostaria de apresentar o cantor para Paolla. "Eu falei: 'não é possível. Será que é verdade?' Achei que fosse trote, brincadeira."

Em recente edição do programa Encontro com Fátima Bernardes, Nogueira disse que está apaixonado por Paolla. "Estou completamente entregue", comentou.

Nenhum dos dois publicou a imagem. O próprio cartório do Rio de Janeiro foi o responsável por tornar pública a foto com o casal, mas depois essa imagem não foi mais vista em sua conta oficial.

