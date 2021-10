Grávida, Christina Ricci se casa com hairstylist meses após seu divórcio

A Justiça concedeu uma medida protetiva à atriz e oficializou o divórcio em abril. O acordo de custódia garantiu a guarda do filho à mãe, que se mudou recentemente para o Canadá, e visitação ao pai, com Ricci responsável pelos custo de viagem e hospedagem.

Ricci, famosa por sua atuação icônica em "A Família Addams" (1991), acusou o ex de violência doméstica, enquanto Heerdegen apontou que ela abusava de álcool e remédios a ponto de ser um perigo para o filho do casal, hoje com sete anos.

Segundo o jornal Daily Mail, o casal se aproximou no ano passado durante uma sessão de fotos em que trabalharam juntos. O namoro, no entanto, teria começado apenas neste ano, e em agosto, eles anunciaram a espera pelo primeiro filho juntos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Christina Ricci, 41, revelou em suas redes sociais seu casamento com o hairstylist Mark Hampton, meses depois de anunciar a espera pelo primeiro filho juntos. "Sr. e sra.", disse ela no Instagram, enquanto ele postou: "Recém-casados".

