Panini anuncia HQ do ator Keanu Reeves e livro da Turma da Mônica na CCXP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Panini Comics anunciou neste domingo (5) na CCXP Worlds 2022 os lançamentos da Marvel, DC Comics e da Turma da Mônica para 2022. Ela trará edições em formato luxo dos HQs, livros e álbuns de figurinhas.

Emerson Abreu, roteirista e ilustrador, falou sobre o livro das "Aventuras do Fim do Mundo" que conta toda história da Turma da Mônica. Outra novidade é a "Biblioteca Mauricio de Sousa. "Estamos encontrando coisas nessa edição que nem o Maurício lembra."

A editora também anunciou um álbum de figurinhas do filme "Turma da Mônica: Lições", que chega aos cinemas no dia 30 de dezembro. Segundo a editora, o álbum vem com uma figurinha muito especial.

Leonardo Raveggi, gerente editorial da Panini, falou do lançamento de "Nocturnal", nova série de quadrinhos da Marvel. Ela conta a história da humanidade tentando sobreviver na escuridão eterna.

Outra novidade é o "BRZRKR", primeiro HQ escrito pelo ator Keanu Reeves e parceria com Matt Kindt, que mostra a luta de um guerreiro imortal que passa por várias eras do planeta. A editora lança ainda o primeiro mangá Star Wars para quem nunca leu nada da franquia.

Pela DC Comic, será lançado um compilado de Batman/Superman encadernado, mostrando a luta dos heróis contra os inimigos Lex Luthor e o Pinguim.

A Panini também anunciou a última edição que faltava da coleção Kamandi. "Vai fechar toda etapa dos anos 70 de uma material que saiu lá atrás", diz Isabelle Felix, responsável pela coordenação das revistas e livros da DC Comics na Panini.

Também serão lançadas novas encadernações de luxo, como "Hitman de Luxe", lançada em 1990 e que não saiu no Brasil. Desta vez, o personagem Hitman estará em Gotham City e vai se encontrar com o Batman.

"Justice Society", de Johns Omnibus, lançado nos anos 1990 e que teve partes publicadas no Brasil, ganha uma série especial com três volumes. O HQ faz uma nova interpretação dos personagens da DC. Outra novidade é "The Other History of The DC Universe", de John Ridley, que fala dos direitos civis dos personagens.