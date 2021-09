Padre é preso por desviar dinheiro de fiéis para financiar orgias com drogas

Os encontros teriam acontecido na casa de outro cúmplice, em Prato. Ao todo, participavam das festas cerca de 12 pessoas, mas foram encontrados por volta de 200 contatos no celular do religioso, que continha "vestígios evidentes da atividade ilegal".

Estima-se que milhares de doses de GHB, conhecida como "droga do estupro", foram compradas da Holanda pela internet, desde 2019. Os entorpecentes eram usados junto com cocaína e álcool.

Uma investigação da promotoria de Prato resultou na prisão domiciliar de Spagnesi, abordado em frente à paróquia de Castellina, no oeste da cidade. O padre foi identificado como parte de um grupo que importava os entorpecentes e organizava as festas clandestinas.

