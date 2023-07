Pabllo Vittar encontra sósia drag queen e momento confunde web

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um encontro inusitado entre Pabllo Vittar e uma modelo drag queen sósia da cantora está agitando as redes sociais. A semelhança impressionante entre as duas artistas chamou a atenção do público, que chegou a chamá-las de "gêmeas". O momento especial aconteceu após um show de Pabllo no último fim de semana, e um vídeo que mostra o abraço delas rendeu mais de 1,4 milhão de visualizações no Twitter, em menos de 12 horas.

A sósia (de vestido preto) é Vitor Johann, drag reconhecida por sua versatilidade artística e que se destaca por atuar como dublê de Pabllo Vittar. No TikTok, a drag possui um vídeo que acumula mais de 2,6 milhões de visualizações, no qual faz uma performance do hit "K.O.", música icônica da artista pop.

Johann, ao comentar sobre o encontro, compartilhou sua experiência com entusiasmo ao gshow: "Para quem não entendeu, eu vim aproveitar além disso, mas eu vim trabalhar. Foi muito legal, foi muito incrível, eu e a mãezinha, a gente se encontrou mais uma vez, sempre bom estar com ela, com todo mundo, energia maravilhosa, ela sempre me trata muito bem".

Além disso, a influenciadora, modelo e comunicadora drag queen comemorou a surpreendente repercussão que o encontro teve nas redes sociais, revelando que as notificações não paravam de chegar.

Nesta segunda-feira (24), Pabllo Vittar foi entrevistada pela influencer Blogueirinha, que garantiu boas risadas e elevou o nome da drag aos Trending Topics do Twitter.