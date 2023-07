Johnny Depp é encontrado desacordado em hotel e banda cancela shows

No site oficial, a banda afirma que o cancelamento dos shows aconteceu porque o local não era seguro para o grupo e o público. Eles também declararam que não houve "imprevistos" que inviabilizaram a apresentação, além de dizer que a suspensão das apresentações na Hungria e na Eslováquia não têm relação uma com a outra. Além de Depp, o grupo é formado por Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.

Ainda segundo o Daily News Hungary, o ator de 60 anos foi visto horas antes do caso, bebendo e notavelmente indisposto. Ele também faltou ao teste de som no grupo para a apresentação em Budapeste.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Banda de Johnny Depp, o The Hollywood Vampires recentemente cancelou duas apresentações de sua turnê pela Europa devido a questões médicas do ator. Segundo o site The Daily News Hungary, a decisão aconteceu após o artista ser encontrado inconsciente em um quarto de hotel em Budapeste, na Hungria.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.