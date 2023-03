Pabllo Vittar é elemento surpresa de artistas gringos e arroz de palco do Lollapalooza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terceira vinda ao Brasil da quase brasileira honorária Tove Lo, que é sueca de nascença, aconteceu no último dia do Lollapalooza Brasil, no palco principal do festival. Apesar do show enérgico, cheio de hits e até música com refrão em português, uma participação de MC Zaac em "Are You Gonna Tell Her", o momento que mais levou o público ao delírio foi a chegada de Pabllo Vittar ao palco.

Uma das cantoras mais populares do Brasil, a artista entrou na metade do show para cantar "Disco Tits" ao lado de Tove Lo. Vittar lambeu a barriga da sueca, beijou sua bunda e rebolou com a colega no palco. "Eu nunca me senti tão sexy", brincou a dona do show.

Mas Tove Lo não foi a primeira -e ainda não se sabe se a última- artista da décima edição do Lollapalooza a ter uma das maiores drag queens do mundo cantando ou dançando em seu show.

O primeiro foi o DJ Pedro Sampaio, que recebeu a maranhense por menos de um minuto no palco quando tocou a parceria entre os dois, "Sal", na sexta-feira.

Em seguida, Pabllo correu para surpreender o palco Chevrolet, onde uma hora depois fez uma pontinha no show do rapper americano Lil Nas X -outro quase brasileiro, que faz piadinhas em português e posta memes do país com frequência em seu Twitter. Com ele, dançou, abriu espacates e sugeriu que uma parceria entre eles talvez esteja a caminho, para o deleite do público.

No dia seguinte, abriu o show com a dupla eletrônica Sofi Tukker para cantar a parceria "Energia", que a dupla canta em português.

Vale lembrar que, na edição do ano passado do festival, Vittar também roubou a cena já no começo do evento, quando levantou uma toalha com o rosto do então candidato à presidência Lula no palco -e detonou um debate sobre censura política de artistas que extrapolou os limites do Autódromo de Interlagos.

A participação de Vittar em tantos shows no Lollapalooza, principalmente no caso de artistas internacionais familiarizados com a cultura brasileira, como Lil Nas X, Tove Lo e Sofi Tukker, é um sintoma de que os cantores se preocupam em entregar uma espécie de elemento surpresa para o público do Brasil --conhecido por ser um dos mais calorosos do mundo.

Ao mesmo tempo, prova que a cantora tem, ao longo dos anos, expandido sua influência internacional com parcerias musicais, ao mesmo tempo em que se mantém musicalmente fiel às raízes brasileiras pelas quais ficou conhecida.