Narcisa Tamborindeguy causa alvoroço em estande de patrocinador no Lollapalooza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ai que loucura!". Foi com esse grito, o meme tradicional de Narcisa Tamborindeguy, que ela entrou às pressas no estande de um dos patrocinadores do Lollapalooza neste domingo (26). A julgar pelos gritos do público que lotava o espaço, parecia que era Juliette ou qualquer atriz global. Mas não. Era a personalidade revelada por Mulheres Ricas, da Band, rainha do conteúdo viral.

