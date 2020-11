Pabllo supera Anitta e vence prêmio EMA; Lady Gaga leva 7 indicações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MTV Europe Music Awards aconteceu neste domingo (8) em Budapeste. A apresentação da cerimônia ficou a cargo das cantoras do Little Mix, que venceram na categoria de Melhor Pop.

O anúncio dos prêmios foi feito com apresentações transmitidas de todo o mundo para espectadores e uma plateia virtual. Como novidade, a edição deste ano do EMA acrescentou três novas categorias.

Uma delas foi a de Melhor Live Virtual, considerando que muito da produção cultural em 2020 se deu, , em tempos de Covid-19, nesta modalidade. As outras duas foram Melhor Artista Latino e Vídeo para uma Causa.

Na tradicional entrega de prêmios para expoentes locais, Pabllo Vittar venceu pelo segundo ano consecutivo como Melhor Artista Brasileiro. Dessa vez, ela disputou o EMA contra um time de peso: Anitta, Djonga, Emicida e Ludmilla.

Lady Gaga liderou entre os indicados, com 7 prêmios no total. Ela venceu como Artista do Ano, a categoria principal. O grupo de K-pop BTS foi o maior vencedor da cerimônia, saindo com quatro prêmios: Melhor Música, Melhor Grupo, Maiores Fãs e Melhor Live.