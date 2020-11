Dança dos Famosos perde metade do time masculino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Dança dos Famosos deste ano, do Domingão do Faustão (Globo), segue enfrentando obstáculos por conta de abalos na saúde de seus participantes. Neste domingo (8), o apresentador Fausto Silva anunciou que o quadro perdeu metade do time masculino. Somente três duplas se apresentaram na coreografia de rock.

Juliano Laham passou por cirurgia para a retirada de um tumor benigno, e Felipe Titto e Zé Roberto também foram afastados da disputa. Titto confirmou aos fãs que contraiu Covid em uma sequência de vídeo publicada em seu perfil no Instagram nesta sábado (7). "Achei que fosse morrer de verdade", disse o ator.

"Fausto deve dar mais informações a respeito de como a gente vai seguir com essa história, mas eu positivei no PCR para Covid. Isso faz mais ou menos uma semana. Queria dividir com vocês. Faustão vai explicar como vai ficar em relação à Dança, mas queria dividir algumas situações com vocês", afirmou Titto.

Já Zé Roberto ficou de fora do rock porque está com lombalgia.