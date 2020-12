Oscar do ano que vem terá cerimônia presencial em abril, afirma revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A premiação do Oscar no ano que vem será presencial, e não virtual, afirmou nesta terça (2) um representante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, instituição responsável pela entrega da estatueta, à revista americana Variety.

O evento foi adiado de 28 de fevereiro para 25 de abril devido à pandemia de coronavírus, uma medida que pode contribuir para a realização do evento presencial, mesmo que os cinemas permaneçam fechados nos próximos meses.

Segundo a revista, ainda há questões sobre quantas pessoas serão permitidas na cerimônia --o Dolby Theatre, em Los Angeles, local tradicional do evento, recebe até 3.400 convidados sentados. Também não há confirmação de quais protocolos de segurança serão implementados.

Como a pandemia forçou os cinemas dos Estados Unidos a fecharem as portas e os filmes a interromperem as suas produções, a Academia estendeu a data de eligibilidade dos longas --poderão concorrer as obras lançadas de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.

Também podem ser submetidos filmes que estrearam direto nas plataformas de streaming. Os indicados serão anunciados no dia 15 de março.

No dia em que o Oscar aconteceria originalmente, o Globo de Ouro deve fazer sua cerimônia, com uma transmissão ao vivo direto do hotel de luxo Beverly Hilton, em Beverly Hills, no estado americano da Califórnia.