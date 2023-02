Obras roubadas de Salvador Dalí avaliadas em R$ 1,65 milhão são recuperadas

A investigação teve início no ano passado, após as peças terem sido roubadas de um apartamento em Barcelona. Os cinco estão em liberdade provisória.

De acordo com a Mossos d'Esquadra, os criminosos, três irmãos na faixa dos 50 anos, têm "alto grau de especialização" e atuaram com o apoio de dois cúmplices. O trio atuava em regiões de classe alta de Barcelona e das cidades ao redor. Eles entravam nos prédios, geralmente aos fins de semana, após se certificarem de que os apartamentos estavam vazios.

