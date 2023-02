Elba Ramalho é recebida com gritos de 'olê, olê, olá, Lula, Lula' em show no Recife

Geraldo Azevedo foi torturado durante a ditadura militar. Em 1969, os militares invadiram o apartamento onde morava com sua mulher, Vitória, e um casal de amigos. Todos foram presos, Azevedo sofreu as primeiras sessões de tortura. Em 1975, o cantor voltou a ser preso e torturado. Encapuzado e nu, ele era obrigado a tocar para os próprios torturadores.

Na plateia, muitas pessoas compareceram ao Marco Zero vestindo vermelho e com camisas de movimentos sociais, em notória tranquilidade. Ao lado de Azevedo e Valença, Ramalho cantou os sucessos, como "Táxi Lunar" e "Frevo Mulher".

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Na reta final do show em homenagem a Geraldo Azevedo, o público que lotou o Marco Zero, na primeira noite de Carnaval do Recife, recebeu a cantora Elba Ramalho aos gritos de "olê, olê, olá Lula, Lula." A cantora, que integra o Grande Encontro com Alceu Valença, demonstrou apoiar Jair Bolsonaro, do PL.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.