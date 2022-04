'O Brasil tem uma nova embaixadora', diz Luciano Huck sobre Anitta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além dos fãs de longa data, da imprensa internacional e dos demais artistas que se apresentam no festival Coachella, na Califórnia, mais gente tem se rendido ao talento e à representatividade da cantora Anitta, 29. Na opinião do apresentador Luciano Huck, 50, o que a brasileira tem feito fora do país é de se aplaudir.

"O Brasil tem uma nova embaixadora. Em um momento onde o país perdeu a capacidade de liderar qualquer movimento global, a arte volta -através de Anitta- a nos dar orgulho do verde e amarelo", disse ele em depoimento pelas redes sociais.

O comandante do Domingão também citou o fato de o país ter a maior floresta tropical do planeta, o povo mais caloroso e a maior biodiversidade da Terra e o fato de a cantora ter a capacidade de evidenciar tudo isso ao mundo todo.

"Agora tem Anitta para rodar o mundo e mostrar nossa melhor versão. Que sim, pode rebolar o quanto e onde quiser, com um rebolado cheio de talento e opinião", destacou.

Após seu show no fetsival, Anitta bloqueou o presidente Jair Bolsonaro (PL) do Twitter. A funkeira não gostou do deboche do mandatário depois de ela postar imagens vestindo um look verde e amarelo no show do Coachella e ele responder: "Concordo com a Anitta".

Na postagem anterior, a cantora brasileira dizia que as cores da bandeira do Brasil pertenciam a todos os brasileiros, fato utilizado pela conta de Bolsonaro para se vangloriar. Desde que o político foi eleito que seus seguidores utilizam do verde e amarelo como as cores oficiais do mandato e de apoio ao presidente.

Anitta, que já deixou claro que não é eleitora dele, mostrou seu descontentamento. "Ai, garoto, vai catar o que fazer, vai", começou ela. "Meti logo um block pra esses adms (administradores) dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz (repercussão) na internet", emendou.

A funkeira usou as redes sociais neste sábado (16) para comemorar a repercussão de sua apresentação no Coachella. A cantora brasileira foi um dos destaques do primeiro dia de festival, na sexta-feira (15), com um show cheio de hits em um palco inspirado em uma favela.

"Olá, mundo, bem-vindo ao Brasil", começou. "Este é o meu país. Só quero dizer muito, muito, muito obrigada. Eu te amo muito Snoop Dogg tenho muito respeito e gratidão. Nenhuma palavra poderia explicar. Para sempre grata."

O rapper americano abriu a apresentação cantando com ela a música "Onda Diferente", parceria entre eles e Ludmilla. Anitta também agradeceu a Diplo e Saweetie, que também fizeram participações especiais durante o show.

Ludmilla elogiou a colega nas redes sociais. "Muito foda ver nossa música ganhando o mundão", escreveu a cantora ao repostar um vídeo com o trecho da apresentação --ela também marcou Anitta e Snoog Dogg. "Viva o funk, porra!"