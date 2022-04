Marina Ruy Barbosa lembra desmaio na Globo por pânico e crise com Marquezine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do ano de 2019, a vida da atriz Marina Ruy Barbosa, 26, começou a virar de cabeça para baixo. Na ocasião, ela foi colocada como possível pivô do término do casamento entre Débora Nascimento e José Loreto e revela que chegou a desmaiar por conta de todo o estresse sofrido.

Segundo ela, a própria emissora queria dar um descanso à sua imagem, mas a artista não aceitou. "Fui envolvida numa polêmica que eu não tinha nada a ver. A Globo me deu total apoio. Dividi tudo com a empresa, e a direção quis me dar uns dias de descanso. Mas não aceitei. Ganho para atuar. Cheguei a desmaiar no camarim por causa de uma crise de pânico", conta ela ao jornal O Globo.

O caso aconteceu nos bastidores das gravações da novela "O Sétimo Guardião". Na mesma época, outra polêmica girava em torno dela: uma suposta briga com Bruna Marquezine, 26.

"Existe muito respeito e eu tenho um carinho enorme por ela. Compartilhamos uma vida bastante parecida. Mas fofocas atrapalharam essa relação. No fim, é uma questão de afinidade", destacou Marina à publicação.

Na ocasião, Bruna fez um desabafo nas redes sociais e aproveitou para esclarecer os boatos sobre sua relação com Marina. Bruna afirmou que elas não eram próximas por "falta de identificação". "Tentamos e não deu certo e tudo bem. Vocês não sabem de muita coisa", afirmou Marquezine ao responder uma internauta.

Em uma série de tuítes, Marquezine afirmou que nunca vai "entender quem fala mal de quem não conhece, que não gosta de quem não convive e nem nunca conviveu de fato". E acrescentou: "Estou vivendo um momento necessário e importantíssimo de recolhimento e reflexão. Quero crescer e evoluir. Me encontrar e me libertar", disse.