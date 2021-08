'O Brasil te ama', afirma Galvão Bueno, que se emociona com Rebeca Andrade

"Ela [Rebeca] é uma mulher que veio de uma origem humilde, foi criada por uma mãe solo, como a dona Rosa, porque o pai da Rebeca é vivo, mas não é presente na vida dela. Aguentou tudo o que aguentou, todas as lesões e está aí hoje. A segunda melhor atleta do mundo hoje é uma brasileira."

A atleta conquistou a medalha de ouro na prova do salto, e a medalha de prata no individual geral de ginástica artística, ao som da música "Baile de Favela" (2015). A ex-ginasta Daiane dos Santos, 38, também se emocionou após a conquista da prata por Andrade.

"Rebeca Andrade, o Brasil te ama", completou Galvão, emocionado. Em declaração ao vivo para a Globo, a atleta afirmou estar satisfeita com as duas medalhas que conquistou nos Jogos Olímpicos, e disse que irá voltar para casa muito feliz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Galvão Bueno, 71, se emocionou, na manhã desta segunda-feira (2), com a atuação da ginasta Rebeca Andrade, 22, nas Olimpíadas de Tóquio. A atleta acabou em quinto lugar na prova do solo, e o narrador não apontou a classificação como uma derrota, e enalteceu Andrade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.