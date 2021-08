'Gosto de brincar', diz Letícia Bufoni ao rebater Medina e Yasmin Brunet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A skatista Leticia Bufoni, 28, afirmou em seu Twitter na manhã desta segunda-feira (2) ser "uma pessoa feliz e gosto de brincar". A publicação da atleta aconteceu após o surfista Gabriel Medina, 27, e sua esposa Yasmin Brunet, 33, compartilharem Stories com emoji de biscoito, a chamando de "biscoiteira".

"Pessoal não sabe levar as coisas na esportiva!", completou a skatista no tuíte. Tudo começou quando Bufoni reagiu a um meme sobre o beijo que o nadador Bruno Fratus, 32, deu em sua esposa Michelle Lenhardt, após a conquista da medalha olímpica de bronze na competição pelos 50 metros livre. Na publicação, a internauta escreveu "imagina a Yasmin e o Medina vendo isso".

A comparação se devia ao fato de que o surfista não pôde levar a modelo para as Olimpíadas de Tóquio. A atleta retuitou a piada com emojis de risadas, então Medina publicou uma foto nos Stories com emoji de biscoito, querendo dizer que Bufoni fez a publicação para chamar atenção.

A atleta afirmou no Twitter que não estava "alfinetando" ninguém, e tudo foi apenas uma brincadeira. "Apenas dei uma risadinha porque achei engraçado o post e já tão falando que tô alfinetando o povo... Credo, tô alfinetando ninguém não".

Em seguida, a skatista tuitou "oxi, pode nem rir mais?", e completou: "The Zoeira never ends... Sorry, mas eu sou zoeira mesmo". Brunet então compartilhou uma frase em seus Stories também com o emoji de biscoito, e escreveu "falta de respeito never ends".

Pouco tempo depois, a modelo apagou a indireta e compartilhou a foto de Fratus e Lenhardt, exaltando o beijo do casal. Recentemente, Brunet afirmou que o surfista foi "roubado na cara dura" ao perder para o japonês Kanoa Igarashi na semifinal das Olimpíadas. Durante a competição, ela fez lives em seu Instagram e demonstrou descontentamento com a derrota do marido.

"O surfe é subjetivo, dá para roubar fácil", disse. "Se eu estivesse lá, não deixava roubarem", completou a modelo. Ainda na transmissão, ela pediu para que internautas perguntassem aos perfis do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a CBsurfe e ao Time Brasil porque eles não defendiam seus atletas.

"O COB, a CBSurf está lá para representar os brasileiros, para defender eles. Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado. Eles fizeram algo, não? Eles vão fazer alguma coisa? Não. Não vão fazer nada", começou.

"Queria pedir para vocês irem no Instagram do COB, da CBSurfe, do Time Brasil e perguntar para eles porque eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubados? É assim que eles defendem os atletas? Agora vocês vão começar a entender o que eu estava falando desde o início", desabafou.

Após encerrar a live, Brunet publicou uma declaração para o marido. "Você foi incrível! Fez tudo o que poderia fazer e mais um pouco. Tenho muito orgulho de você! Estamos do seu lado e não vamos fingir que não vimos o que aconteceu", escreveu.

"Foi roubado na cara dura. Só gostaria muito que alguém se posicionasse e te defendesse... Te amo meu lindo", completou. Na legenda internautas apoiaram a modelo, apontando que o surfista merecia uma nota maior. "Roubo em Tóquio", escreveu um seguidor.

"Não merecia isso. Contava com ele e Italo no topo. Estamos com você Medina! Não desanima nem se sinta culpado. Você foi roubado. Força guerreiro!", pontuou outro. "Roubaram sim! Ele foi e é o melhor! Campeão para todos que estão assistindo! Vamos defendê-lo, todos!", afirmou também a apresentadora Ligia Mendes.