'O Auto da Compadecida' teve bilheteria de 3 milhões em três semanas em cartaz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - "O Auto da Compadecida 2", continuação do filme original de 2000, ultrapassou o marco de três milhões de espectadores desde sua pré-estreia, no dia 25 de dezembro do ano passado. Foi a maior estreia nacional nos cinemas de 2024.

Segundo dados do Filme B, o longa já faturou R$ 63 milhões em três semanas em cartaz. Em sua estreia oficial, no dia 26 de dezembro, foi lançado em 1.152 salas de cinema pelo país.

"O Auto da Compadecida 2" obteve a maior bilheteria de lançamento de um filme brasileiro desde o início da pandemia de Covid-19. Segundo o portal Comscore Movies Brasil, a produção fez R$ 4 milhões no primeiro dia em cartaz.

Estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, "O Auto da Compadecida" é inspirado na obra de mesmo nome de Ariano Suassuna. O novo longa conta as novas aventuras dos amigos João Grilo e Chicó, 20 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme.

Chicó crê que João Grilo morreu, mas ele retorna misteriosamente com planos para movimentar sua cidade do sertão nordestino. A continuação é dirigida por Flávia Lacerda e Guel Arraes, diretor do original.

O elenco também conta com Taís Araujo, Virgínia Cavendish, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch, Fabiula Nascimento e Enrique Dias.