Now United se apresenta no palco do Domingão com Huck desta semana

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Em clima de final de ano, o Domingão com Huck desta semana pretende ser especial para os fãs de Now United. O grupo internacional se apresenta no palco do programa neste domingo (12), com performances das músicas "Future Me" e "Wave Your Flag".

Os integrantes de Now United ainda participam de um momento emocionante: eles se encontram com uma fã-mirim para uma surpresa.

O grupo, que reúne vozes de diversas nacionalidades, inclusive a da brasileira Anny Gabrielly, escolheu o Brasil para começar sua turnê mundial, "Wave Your Flag World Tour", que acontece em 2022. Em março, eles voltam ao país para oito apresentações, passando por Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife.

O Domingão deste domingo (12) tem, ainda, a segunda semifinal do Show dos Famosos, com apresentações de Vitor Kley, Margareth Menezes e Wanessa Camargo, que homenageiam grandes artistas da música nacional e internacional.

No Quem Quer Ser Um Milionário, Gustavo, de Rio Claro, cidade no interior de São Paulo, responde ao quiz em busca de R$ 1 milhão para ajudar a família.

O programa vai ao ar às 16h, com a primeira parte exibida logo após o Zig Zag Arena, e a segunda, após o Futebol. A Globo transmite a disputa entre Atlético-MG e Athletico Paranaense, na Copa do Brasil.