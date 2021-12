Bebê nasce empelicado e vídeo de médico rompendo bolsa viraliza; assista

"No dia 20/11/2021 nosso príncipe Miguel veio ao mundo, e como mais uma manifestação da graça e do amor de Deus por nós, veio da forma mais linda possível. Miguel nasceu através de um parto empelicado, em que o bebê nasce dentro do saco aminoácido ainda intacto. 1 em cada 80.000 bebês nascem dessa forma", escreveu a mãe de Miguel, Andressa Nunes Rodrigues.

