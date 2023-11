Novela 'Renascer' vai falar de trabalho escravo em fazendas de ricos

O papel caberá ao novato Breno da Matta, ator baiano que encantou o diretor Gustavo Fernandez quando fez parte do elenco da série "Justiça 2", que também estreia ano que vem no Globoplay.

Luperi deseja discutir o assunto após os casos desse tipo com grandes empresas e latifúndios aumentaram no Brasil. O fato será discutido pelo vilão, o coronel Teodoro, interpretado por Vladimir Brichta.

A decisão de colocar o entrecho é uma decisão do autor Bruno Luperi, que faz a adaptação baseada no original de seu avô, Benedito Ruy Barbosa. A ideia é atualizar mais a trama para os tempos atuais.

