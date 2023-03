Nos shows do Coldplay, SP é cidade que menos devolve pulseira, atrás de argentinos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo ficou em último lugar no ranking de devolução de pulseiras nos shows do Coldplay, segundo um painel exibido pela própria organização no estádio do Morumbi, que recebe a banda desde a semana passada.

Os paulistanos entregaram apenas 79% dos acessórios, que são a marca registrada das últimas turnês dos britânicos. Cada fã recebe, na entrada do show, pulseiras brancas que emitem luzes fortes e coloridas de LED ao longo da performance, em sincronia com as músicas tocadas.

Com quatro cidades, a lista ainda mostra que em Buenos Aires a taxa de devolução foi de 96%. Já em Santiago, no Chile, 86% devolveram o acessório, enquanto em Bogotá, na Colômbia, foram 85%.

O pedido para que as pulseiras sejam entregues na saída do show é para que elas possam ser reutilizadas e recicladas, evitando, assim, maiores impactos ao meio ambiente, causa cara ao Coldplay. Fora dos endereços da turnê, o acessório não funciona e não acende luzes.

Imagens do telão exibindo o ranking têm circulado nas redes sociais, causando debate entre os que entendem que há valor afetivo para aqueles que ficam com o item e os que não concordam com a não devolução.