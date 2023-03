André Sturm será o novo diretor do MIS em SP

Segundo pessoas ouvidas pela coluna, Marton não estaria satisfeita com Mendonça na direção do museu.

A indicação de Sturm marcar o retorno dele à instituição. Dono do cinema Petra Belas Artes, o cineasta foi diretor-geral do MIS entre 2011 e 2016.

"Estou muito feliz com o convite e a confiança do conselho da OS [organização social] e da secretária [estadual de Cultura e Economia Criativa de SP] criativa Marilia Marton", afirma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-secretário municipal de Cultura de São Paulo André Sturm foi escolhido pela gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), para assumir a direção do MIS (Museu da Imagem e do Som), na capital paulista.

