Noivo rapper de Megan Fox usa brinco de seringa com sangue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Machine Gun Kelly, 32, noivo da atriz Megan Fox, 35, chocou os fãs ao aparecer usando um brinco de seringa cheia de sangue com uma pedra na ponta na estreia de seu novo filme "Taurus", no Festival de Tribeca, nos Estados Unidos, na quinta-feira (9).

Ele compartilhou fotos no Instagram usando o acessório e com Fox lambendo a pedra que fica na ponta da seringa. Mas esta não é a primeira vez que o rapper usa sangue como acessório. Em fevereiro de 2021, o artista disse que estava usando o sangue da atriz no pingente de um colar.

A atriz já havia revelado em abril deste ano, em entrevista à revista Glamour do Reino Unido, que os dois costumam beber sangue um do outro de vez em quando em rituais. A atriz garantiu que os dois bebem apenas algumas gotas de sangue e que o consumo é controlado.

"É controlado. É tipo: 'Vamos derramar algumas gotas de sangue e cada um bebe.' Ele [Machine Gun Kelly] é muito mais casual, agitado e caótico. Ele está disposto a cortar seu peito com vidro quebrado e dizer, 'Pegue minha alma'", disse na época.

Ao anunciar o noivado, em janeiro de 2022, o casal já havia comentado publicamente sobre beber o sangue um do outro. Na época, a atriz publicou no Instagram vídeo do momento em que é pedida em casamento. No longo texto na legenda, ela disse que eles "beberam o sangue um do outro" para celebrar o momento.