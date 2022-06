Filha tranquiliza fãs sobre estado de saúde de Joelma: 'Continua firme'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Natália Sarraff, filha da cantora Joelma, usou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para atualizar o estado de saúde da mãe, que continua internada em um hospital na capital paulista. Joelma, 47, está tratando das sequelas da Covid, doença que ela pegou quatro vezes.

"Vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo. A minha mãe está bem e melhorando cada vez mais. O inchaço na área do rosto está passando, está diminuindo", começou Natália que também faz parte da equipe de produção de Joelma. "Cada dia que passa ela está mais forte, como sempre, e só ainda está no hospital em observação mesmo. A nossa guerreira continua firme", explica a herdeira da paraense.

No dia anterior, a assessoria da própria Joelma divulgou uma nota informando que cantora irá precisar se afastar dos palcos nos próximos dias para cuidar das sequelas da Covid. Ela foi diagnosticada agora com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. "A paciente se recupera bem, com previsão de alta neste fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários", diz o comunicado.

Joelma estreou a turnê "Isso é Calypso" na madrugada do último sábado (4) no Rio e voltou a aparecer com o rosto bastante inchado como aconteceu uma semana antes em Parauapebas, Pará. Ao subir ao palco carioca do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, a cantora se pronunciou sobre a aparência, que preocupou seus seguidores. "Com ou sem sequela, eu vou fazer essa turnê. Obrigada pelas orações de todos os meus fã-clubes! Obrigada, meus amores".