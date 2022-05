Noiva de Ray Liotta diz que vida com ele era mágica

Nascido em Nova Jersey em 1954, Liotta se destacou no futebol e no basquete na época de escola, o que lhe ajudou a ingressar Universidade de Miami, onde se formou em belas artes. Já em Nova York, trabalhar como garçom antes de seus primeiro papéis, em 1980.

"Minha vida nesses últimos dois anos não tem sido nada além de verdadeiramente mágica. Ray e eu partilhamos um amor profundo que guardarei no meu coração para sempre. A química era selvagem da melhor forma", afirmou ela no Instagram.

