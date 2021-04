No Limite: Patrícia Leitte diz que Jéssica Mueller tem 'nojinho'

Seis marcas já deram as caras como patrocinadoras da atração nas chamadas do programa que não era produzido desde 2009.

Patricia, que teve recorde de rejeição na sua edição do BBB, falou que existe a seletividade nas lembranças. Ela disse ainda que ama panelada e buchada e que não tem "nojinho de comer" a culinária "maravilhosa" do Brasil. "Aff não alfinetei ninguém, só acho que vai ser engraçado de assistir! Eu hein!" postou.

"Vale lembrar que no BBB18 tivemos de proteína a rã, eu comi! Mas, tivemos participante que não comeu com nojinho! E foi para o No Limite, hahaha imagina olho de cabra! Ansiosa para ver!", escreveu no Twitter.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa No Limite (TV Globo) nem começou e já tem participante alfinetando adversário pelas redes sociais. A coach Patricia Leitte mandou uma indireta, na terça (27), para a colega de confinamento no Big Brother Brasil 18, a Jéssica Mueller, falando de um participante que tinha "nojinho" e rejeitou carne de rã.

