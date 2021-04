Nasce Alana Ayo, terceira filha do ator Fábio Assunção

O primogênito do ator, João Assunção, publicou foto segurando a irmã caçula no Instagram. Ao lado da foto ele escreveu: "Chegou! Mais uma para dar trabalho". O pai comentou a postagem: "Meus amores".

"Bem- vinda minha filha, estamos no amor. Doutora Vivi, gratidão por trazê-la a nós com calma, precisão e muita sabedoria. Agradeço a toda sua equipe de gigantes! Nasce na lua cheia em Escorpião, Sol (signo) em Touro e ascendente em Aquário", escreveu Assunção.

A criança nasceu na terça (27) em um hospital em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o ator explicou que o nome Alana significa conquista, harmonia e tranquilidade. O segundo nome, Ayo, imana com a palavra alegria, em iorubá.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Fábio Assunção, 49, compartilhou, nesta quarta (28), fotos no Instagram do nascimento de Alana Ayo, terceira filha dele com Ana Verena. Ele é pai de João e Ella de relacionamentos anteriores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.