Nicole Bahls se pronuncia após erro na estreia do Dança dos Famosos





RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nicole Bahls, 39, usou as redes sociais para responder às críticas após errar parte da dança na estreia do quadro Dança dos Famosos, no programa Domingão com Huck. A ex-panicat apresentou-se neste domingo (10) no Grupo B, ao lado de David Junior, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme, ao som da música Praieiro, em homenagem aos 40 anos do Axé Music, com participação da banda Olodum.

Durante a coreografia, a influenciadora se perdeu em um dos movimentos, errou o posicionamento no palco e ainda não acompanhou o ritmo do grupo, o que contribuiu para que o quarteto ficasse em último lugar nas notas do primeiro dia da competição.

Nicole Bahls disse que erros não foram por falta de vontade. "Mesmo com as minhas imperfeições, sei que sou amada", começou ela, que ressaltou sobre a falha ter sido só "um acontecimento". "Foi um erro que não vai me fazer desistir de aprender mais e me superar. Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez", afirmou.

Em seguida, a famosa citou os professores do Grupo B, Fernando Perrotti, Dudu Dance, Jaque Paraense e Ma Fernandes, e os agradeceu pelo carinho. "Amo vocês. Amanhã é um novo recomeço e uma nova chance de acertar", completou.