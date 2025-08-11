Novo filme de 'Shrek' é adiado e será lançado em junho de 2027, diz revista





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme de "Shrek" foi adiado e será lançado em junho de 2027, segundo a revista especializada em cinema Variety. Antes a previsão era de que o quinto capítulo da franquia saísse em dezembro de 2026.

A Universal Pictures, que distribui o filme, não teria divulgado o motivo do adiamento. É a segunda vez que o estúdio muda a data de "Shrek 5", inicialmente programado para julho de 2026.

O novo longa deve trazer de volta os atores Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy às vozes dos personagens Shrek, Fiona e Burro, nesta ordem.

O quarto filme da franquia, "Shrek para Sempre", saiu há 15 anos. Foram lançados depois filmes derivados centrados no Gato de Botas, em 2011 e em 2022.

"Shrek" é uma das franquias de maior sucesso da história, tendo feito a DreamWorks bater de frente com a Disney. O primeiro capítulo, de 2001, foi o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme de animação, tendo derrotado "Monstros S.A.", da Pixar.