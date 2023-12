Neymar vira sócio de Virginia em marca polêmica de maquiagem

A Wepink se envolveu em polêmicas recentemente quando lançou uma base, testada e criticada por várias profissionais do mundo dos cosméticos. O valor do produto -R$199,90- também foi considerado alto.

"Que Honra! O nosso craque entrou para Família Wepink", escreveu Virgínia. "Iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança Ney", disse ela. A marca também conta com Zé Felipe, marido da influencer, a empresária Samara Pink e Thiago Stabile no time de sócios.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.