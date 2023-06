Neymar recebe medalha de honra da Assembleia Legislativa do RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a concessão da Medalha Tiradentes a Neymar Jr. Em discussão única, nesta quinta-feira (22), o projeto do deputado Anderson Moraes (PL) foi aprovado e concederá a honraria, que é considerada a maior dada pelo parlamento fluminense, ao jogador do PSG. A informação foi confirmada pelo próprio site da Alerj.

Na justificativa do projeto, Neymar foi destacado por sua carreira no futebol e também pelas iniciativas sociais do Instituto Neymar, que atende milhares de crianças.

"É um esportista inegavelmente reconhecido, que, por seu trabalho e talento, se tornou um dos maiores jogadores de futebol do mundo e da história, inspiração de milhares de crianças e apreciadores do esporte no estado do Rio de Janeiro, seja pelo seu talento, como por sua alegria, irreverência, além de exemplo de vitória como esportista e cidadão", comenta Moraes, ao site da Alerj.

A honraria foi concedida exatamente um dia após o craque confessar ter traído sua namorada, Bruna Biancardi, em carta pública nas redes sociais. Nesta quinta, o pai de Neymar, Neymar da Silva Santos, recebeu voz de prisão por ter desacatado a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, durante a checagem de denúncias de uma construção irregular.