Neymar dá festão de Réveillon com Gil do Vigor, Tierry e David Brazil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 29, abriu sua mansão em Mangaratiba, no Rio, para receber muitos famosos no Réveillon. Participaram da festa nomes como David Brazil, Gil do Vigor, Tierry, Gabi Martins, MC Livinho, Camila Loures, Rodriguinho, Gaab e a cantora gospel Sarah Beatriz. Rodriguinho, Gaab e Sarah fizeram shows e alguns momentos foram compartilhados por eles em suas respectivas redes sociais. Neymar está machucado e usava uma bota ortopédica na folia. Affair do jogador, a modelo Bruna Biancardi não esteve na festa. Ela fez outra confraternização com amigos. Porém, o Natal ambos passaram juntos. Em agosto, Neymar foi flagrado durante um passeio de barco na Espanha ao lado da morena. Na ocasião, era possível ver em imagens que viralizaram na internet que ambos se abraçavam e trocavam carinhos, o que foi suficiente para a moça ser apontada como novo par do atleta. Mas não é de hoje que Neymar gosta de curtir uma boa festa de fim de ano. Em 2020, ele fez uma festança que teria tido 500 pessoas em pleno auge da pandemia. O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu notificar Neymar pela festa de cinco dias que estava sendo realizada na mesma mansão de Mangaratiba. O evento, que aconteceu desde o dia 25, foi contra os protocolos de segurança sanitária, já que promoveu aglomeração e risco de contaminação da Covid-19. A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis na ocasião recebeu "diversas reclamações, baseadas em informações divulgadas pela imprensa, sobre os eventos patrocinados pelo jogador Neymar". O pedido foi para que o jogador prestasse, em caráter de urgência, esclarecimentos sobre os eventos, com informações detalhadas sobre o número de convidados, organização das festas e eventuais medidas sanitárias adotadas. Dias depois, Neymar publicou no Instagram os preparativos para a sua celebração de Réveillon de 2020 para 2021. Nas imagens, ele mostrava a decoração da comemoração com destaque para uma enorme mesa de jantar com flores brancas e velas. "Jantarzinho de casa, com distanciamento entre uma cadeira e outra. E não é para 500 pessoas, tá?", ironizou o jogador do PSG sobre notícias que a festa reuniria centenas de convidados. Na legenda do vídeo, Neymar escreveu: "Todos aqui para sermos felizes, depois de um longo e difícil ano! Nós merecemos celebrar as nossas vidas! Momentos únicos ficarão eternos em nossa memória."

