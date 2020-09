Neymar constrói boate subterrânea em sua mansão em Mangaratiba para curtir com 'parças'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 28, está ampliando ainda mais o espaço da sua casa de veraneio no condomínio Portobello, em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, o craque da seleção brasileira está construindo uma boate subterrânea para dar suas festas.

O espaço em questão é um terreno ao lado da mansão do atleta, que é avaliada em R$ 28 milhões e conta com cerca de 6,2 mil m². O local, pensado para curtir com os amigos que ele chama de "parças", contará com proteções acústicas para não incomodar os vizinhos.

O ambiente que ainda está sendo projetado, contará com pista de dança, bares, cabine para DJ, palco, salão de jogos e uma área exclusiva para videogames. Ainda segundo a publicação do Extra, ele também irá construir uma outra casa com pelo menos dez quartos.

De volta à Europa, o craque do time francês Paris Saint-Germain passou um período recluso em sua mansão no Rio por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas, com a volta do campeonato de futebol europeu, Neymar está na Espanha, onde tem casa em Barcelona.

No início do ano, o atleta alugou uma mansão de luxo em Barra Grande, Bahia, onde passou o Réveillon ao lados doa parças. Dentre os convidados ilustres estavam Lucas Lima, Gabriel Medina, Flávio Nakajima e algumas amigas do atacante do PSG.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Neymar ainda não respondeu sobre as novas obras da mansão do craque em Mangaratiba. Segundo o Extra, os novos ambientes ficarão prontos até o fim deste ano.