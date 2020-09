Anitta cobra posicionamento de Bolsonaro sobre queimadas no Pantanal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 27, vem manifestando sua insatisfação pelo atual governo de Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais. Desta vez, a cantora publicou uma série de notícias e fotos sobre as queimadas no Pantanal e resolveu cobrar um posicionamento do presidente.

"Explica pra gente onde tá a graça do Pantanal pegando fogo? Pelo amor de Deus", escreveu Anitta ao compartilhar um vídeo em que Bolsonaro aparece em uma reunião dando risada quando o assunto é mencionado. "Tá rindo do que presidente?", continuou a cantora.

No último final de semana, a cantora carioca já havia pedido para Bolsonaro fazer alguma coisa em relação as queimadas, que continuam em expansão no Mato Grosso. De acordo com estimativas do Inpe, mais de 12% do território foi devastado nos primeiros oito meses deste ano, o bioma pode sofrer a pior devastação em 15 anos

"Vambora cuida do que realmente importa, meu Deus. Vai morrer todo mundo senhor", escreveu a funkeira, que logo em seguida continuou: "Porra dá vontade de correr gritando de ódio... Que porra é essa."

Nas eleições presidenciais em 2018, Anitta foi criticada por não manifestar sua opinião ou posicionamento político. De lá pra cá, a cantora carioca tem se envolvido cada vez mais no assunto, inclusive fazendo debates nas redes sociais com a comentarista e amiga pessoal Gabriela Prioli.

Apesar de dizer que não é expert no assunto, Anitta fez também uma live com o deputado federal Felipe Carreras (PSB) para debater a Medida Provisória criada pelo Executivo e votada pela Câmara que tira de compositores o recebimento de direitos autorais.

Recentemente, Anitta foi criticada pelo filho do presidente Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro. O deputado federal comparou um show que a cantora fez na Itália no final do mês de julho com a festa dada por Gabriela Pugliesi no início da pandemia do novo coronavírus.

Jair Bolsonaro chegou a curtir dois tuítes de internautas que mostram fotos do show de Anitta, criticando-a. "Sorria... Estão te fazendo de trouxa", diz um. "Quarentena e desemprego para você, viagem e aglomeração para mim", diz o outro.

Anitta não comentou sobre as indiretas dadas pelo presidente e seu filho. Entretanto, há algumas semanas a cantora -assim como demais artistas- questionou Bolsonaro sobre o depósito de Queiroz na conta de Michelle Bolsonaro. "Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz?", tuitou Anitta.