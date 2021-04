Neta reclama da escalação de Al Pacino em filme sobre família Gucci

O filme é baseado no livro "The House of Gucci - A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" ("A Casa Gucci - Uma História Sensacional de Assassinato, Loucura, Glamour e Ganância, em tradução livre). A estreia está prevista para outubro deste ano.

Reggiani, que é chamada de "Viúva Negra" pela imprensa italiana, teria contratado um matador de aluguel para acabar com a vida do marido. Ela foi condenada a 29 anos de prisão, mas está livre desde 2016, após 17 anos na cadeia.

Ela ainda disse que se sentiu ofendida com algumas das fotos divulgadas pela produção, como uma em que Jared Leto aparece vestindo um terno lilás, que ela classificou como "horríveis". No filme, o ator interpreta Paolo Gucci, que ajudou a criar o logotipo da empresa.

"Meu avô era um homem muito bonito, como todos os Gucci, e muito alto, olhos azuis, elegante", reclamou Patrizia Gucci em entrevista à AP. "Ele está sendo interpretado pelo Al Pacino, que já não é muito alto, e essa foto o mostra gordo, baixo, com costeletas, muito feio. Vergonhoso, porque ele não se parece em nada com ele."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "House of Gucci" está dando o que falar, mas a família do estilista italiano, fundador da marca de luxo, não está gostando nada da repercussão. Porém, a escalação de Al Pacino, 80, como Aldo Gucci (1905-1990) parece ser uma das coisas que mais desagradou a alguns membros.

