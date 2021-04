Julia Gama embarca para quarentena antes do Miss Universo 2020

Com experiências em importantes concursos de beleza, nos últimos meses Gama fez um intensivo de aulas de passarela, coreografia, idiomas, oratória e outros para se preparar. No seu histórico ela venceu o Miss Brasil Mundo em 2014, e entrou no grupo de finalistas do Miss Mundo daquele ano. Antes disso, conquistou o título de Miss Rio Grande do Sul Mundo após vencer a competição A Mais Bela Gaúcha 2013, à época realizada e transmitida por uma TV local.

A modelo gaúcha de 28 anos pegou um avião no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) rumo ao México, onde vai fazer quarentena obrigatória antes de seguir para os EUA. Gama foi anunciada para o posto nacional em agosto do ano passado, após uma seleção às escuras por conta da pandemia de Covid-19. Na ocasião, ela havia acabado de retornar da China, onde morava e trabalhava como atriz e modelo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Miss Brasil Julia Gama, 28, embarcou na madrugada deste sábado (17), para disputar o Miss Universo 2020, que será realizada em Miami (EUA). A etapa internacional está agendada para começar no dia 6 de maio, com a chegada das candidatas, e a coroação da vencedora será 10 dias depois, em 16 de maio.

