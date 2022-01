Nathalia Arcuri assume vida financeira de endividados no reality Me Poupe!

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nathalia Arcuri, 32, está mais uma vez ajudando os endividados. Pelo menos três deles, que estão na terceira temporada do seu reality de finanças, Me Poupe!, no canal de mesmo nome no YouTube. O programa, que estreou dia último dia 10, foi dividido em 12 episódios, quatro para cada participante, e que serão disponibilizados semanalmente -sempre às segundas.

Os participantes são uma gerente de call center colecionadora de cartões de crédito, um motorista que gasta mais do que ganha e a dona de uma cafeteria que não sabe separar CPF e CNPJ. Eles terão que mudar a vida financeira e sair do endividamento em apenas quatro semanas com um método desenvolvido por Nathalia, jornalista especializada em finanças e fundadora do Me Poupe!.

Nathalia, que tem 6,71 milhões de seguidores no canal, conta que recebeu 900 inscrições em apenas três dias de pessoas endividadas na cidade de São Paulo. Segundo ela, um sistema de computador processa as informações dos inscritos e libera aqueles aptos a participar da seleção. Este ano, foram selecionadas 200 pessoas, e a produção, após análise, separou 20 que concorreram às três vagas.

"Para poder estar nesse grupo tem que ser uma dívida muito difícil de resolver, uma pessoa muito lascada que representa a massa do Brasil", explica ela. Os selecionados passam por um teste psicológico antes de entrar no programa porque é uma mudança muito drástica. "Precisa ter o desprendimento de abrir a vida para as câmeras", afirma.

Nathalia e uma equipe analisam durante uma semana toda a vida financeira do participante e todas as dívidas são sempre maiores do que ele passa para a produção. Durante quatro semanas, ela toma conta do dinheiro do endividado e traça metas a serem cumpridas, como um limite que poderá gastar com alimentação e levantar uma renda extra, com valor estipulado por ela, para ajudar a pagar as dívidas.

A gerente de call center Tainá, que aparece no episódio de estreia, tem dez cartões de crédito e uma dívida de R$ 19 mil. Ela não tem nenhum controle sobre as finanças e a família promove festas nos cartões dela. Tainá chega a sacar dinheiro de um cartão de crédito para pagar o outro e ainda pega emprestado o cartão da vizinha.

No primeiro episódio do reality, Nathalia faz Tainá cortar com uma tesoura todos os cartões de crédito e pedir o cancelamento. Em seguida, ela apresenta as metas que a gerente de call center tem que cumprir: terminar o mês com uma quantia investida, quitar um valor estipulado de dívidas e fazer a renda extra.

A segunda participante do reality é a empreendedora Raquel, que trabalhava com TI e resolveu abrir um café no bairro do Santa Cecília, no centro de São Paulo. Nathalia diz que ela abriu o negócio no início da pandemia e foi do céu ao inferno. "Ela não se preparou para abrir o negócio, não tinha fluxo de caixa. Meu desafio é equilibrar a vida financeira da pessoa física", diz a jornalista.

Com uma dívida de R$ 30 mil, Lucas é o terceiro participante que espera mudar a vida financeira. Para ser selecionado, ele fez um vídeo de inscrição rastejando e pedindo ajuda para Nathália. Mas uma semana antes do início do reality teve o celular e o carro do pai, que usava para fazer entregas, roubados. Resta saber, como ele vai fazer renda para pagar as dívidas.

Mas Nathalia garante que, se todos seguirem o método proposto por ela, não tem como dar errado e vão sair das dívidas. "Todos terminam o programa com um investimento."