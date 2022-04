Natália diz realizar sonho ao desfilar na Beija-Flor e revela torcida no BBB

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Natália Deodato estava em êxtase após o desfile da Beija-Flor no Carnaval do Rio de Janeiro. A ex-BBB foi convidada para ser um dos destaques da escola após chamar a atenção em uma visita da agremiação ao Big Brother Brasil 22 (Globo). "Estou sem palavras, a sensação é indescritível", disse na dispersão.

"O coração ainda está acelerado. Estou muito feliz e muito grata", completou ela, que afirmou ter sido pega de surpresa pelo convite para desfilar quando saiu do confinamento. "Sinceramente eu não esperava. Era uma meta que eu queria para a minha vida, mas não achava que ia realizar tão cedo."

Perguntada se nos próximos anos ela poderá alçar voos mais altos na escola, como ocupar o posto de rainha de bateria, ela diz que vontade não falta. "Será? Queremos, hein (risos)."

Mas a festa de Natália não era apenas devido a sua estreia no desfile da Beija-Flor. Ela também festejou a repercussão de sua participação no BBB 22, encerrada na semana passada, com sua eliminação. "Graças a Deus, estou recebendo muito amor e muito carinho das pessoas", conta. "É só acolhimento."

"Eu só tenho a agradecer a esse povo lindo. Acredito que não estou aqui representando ninguém, eles que me representam", completou ela em meio ao assédio do público, que pedia para fazer fotos a todo momento. Questionada sobre o reality, que acaba na próxima terça (26), ela diz torcer por Douglas Silva.

Natália não foi a única ex-BBB a desfilar pela Beija-Flor. A dançarina Brunna Gonçalves, que também esteve no BBB 22, desfilou na Beija-Flor pela "terceira ou quarta vez", afirmou. "Mas a última vez foi em 2011, então 11 anos depois estou de volta", comemorava ela.

"A emoção é muito grande", disse sobre o desfile. "Eu falo que todo mundo precisa dessa experiência de desfilar na avenida, porque é única", afirmou. "Toda vez que eu piso naquele setor 1 é uma energia diferente. Estou muito feliz e o samba-enredo fala muito sobre mim, eu amo a minha Beija-Flor."

Brunna, no entanto, não contou com a presença da esposa, a cantora Ludmilla, ao seu lado. "A Lud está trabalhando", afirmou a dançarina. "Mas ela tem samba no pé", garantiu.