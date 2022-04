Gracyanne Barbosa diz que este é um Carnaval marcante e nega dieta especial

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das rainhas de bateria mais populares da Sapucaí, Gracyanne Barbosa não cruzara a avenida no Carnaval deste ano. "Não vou desfilar, estou como rainha no Camarote Rio Praia pelo quinto ano e estou curtindo bastante, grata por estarmos de volta", explicou a mulher do cantor Belo.

Ela diz que esse é um ano bem diferente dos demais. "Tem sido um Carnaval para valorizarmos ainda mais o fato de podermos estar juntos, de poder abraçar, de poder beijar", celebra. "Está sendo bem marcante, estou feliz de poder voltar mesmo numa data diferente. Acho que temos que levantar a mão pro céu e agradecer."

Conhecida pelo corpo esculpido com muita malhação e alimentação regrada, ela diz que não deixou a pandemia tirar seu foco (ao contrário do que ocorreu com boa parte da população).

"Para mim, na pandemia ficou até mais fácil", garante. "Antes eu tinha uma agenda muito corrida, estava sempre viajando, então tinha que estar carregando marmita". "Em casa é muito mais fácil, dá para se alimentar muito melhor", comenta. "Eu consegui me cuidar até mais do que trabalhando."

Gracyanne também disse que não muda nada no seu dia a dia especificamente para o Carnaval. "Não tenho preparação, mesmo que estivesse desfilando não mudaria minha rotina de alimentação e de treinos", afirma. "O que acontece é que tem ensaios e a gente acaba emagrecendo mais por conta disso."