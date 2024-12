Natal em SP tem castelo de gelo, árvores gigantes e patinação grátis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As celebrações das festas de fim de ano já começaram e seguem durante todo o mês na capital paulista. O carro-chefe são as árvores de Natal, como as dos parques Ibirapuera e Villa-Lobos, que oferecem ainda outras atrações temáticas.

Mas famílias com crianças têm mais opções para se divertir —ou desestressar. A programação inclui um castelo de gelo inspirado na animação "Frozen" e atividades gratuitas no Modelódromo, como patinação no gelo e parede de alpinismo. Há também opções para fazer entre amigos, a exemplo da exibição do balé "Quebra-Nozes" em teatros e ao ar livre.

Veja, a seguir, 20 ideias para curtir o Natal em São Paulo.

ÁRVORES DE NATAL

**Parque Horto Florestal**

Além de luzes, a decoração conta com uma árvore montada em frente ao Palácio de Verão com quatro metros de altura, decorada com laços vermelhos e bolas douradas. O parque, que durante este mês funciona até 21h, tem até o dia 21 apresentações de coral e oficinas. Entre elas, há aulas de biscoitos, dobradura e pintura facial. Até o momento, o maior fluxo de visitantes acontece a partir de 14h30.

R. do Horto, 931, Horto Florestal, região norte, até 31/12.

Grátis. Programação em urbiaparques.com

Coral: Dom. (15) e sáb. (21), às 16h

**Parque Ibirapuera**

A maior árvore de Natal da capital, com 57 metros de altura, tem cor roxa e tema que relembra a necessidade de preservação ambiental. É possível visitar o interior da estrutura, que tem 330 mil luzes LEDs e 40 mil flashes com efeito estroboscópico. A programação também inclui concertos, shows com águas na fonte do lago e uma vila natalina. Na inauguração, no sábado passado (30/1), teve horário de pico entre 19h30 e 21h30.

Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, região sul. Até 5/1/25.

Grátis. Programação em urbiaparques.com

Passeio no interior da árvore. Diariamente, das 19h30 às 22h

Vila de Natal. Sáb. e dom., das 14h às 22h

Casa do Papai Noel. Sáb. e dom., das 19h30 às 22h

Concertos. Até 22/12. Sex., a dom., das 18h às 19h30

Shows na fonte. Diariamente, às 19h30, 20h30 e 21h30

**Parque Villa-Lobos**

A árvore montada com 55 metros de altura tem, na base, um trenzinho que é parte de uma experiência imersiva chamada "Fantástica Escola de Noéis". No percurso, que dura pouco mais de dois minutos, os visitantes assistem a vídeos temáticos. Nos dias com operação do trem, o pico de visitação acontece às 18h. No caso da árvore, o movimento é, por ora, maior entre 19h e 21h .

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste. Até 5/1/2025. Grátis

Árvore. Seg. a dom., das 5h30 às 22h, com luzes ligadas até 0h. Após às 19h, com entrada pela portaria principal

Trenzinho. Sex. a dom., das 10h às 20h, com agendamento em Sympla

**Museu de Arte Sacra de São Paulo**

A coleção inclui um presépio napolitano doado por Ciccillo Matarazzo. Ele tem mais de 1.600 peças, incluindo 390 figuras humanas, retratando a tradição napolitana do século 18, entre cenas urbanas e rurais. As figuras, de 10 a 50 cm, são feitas de madeira ou terracota. O museu tem em seu acervo objetos religiosos, como quadros, vestimentas e livros raros.

Av. Tiradentes, 676, Luz, região central (acesso pela rua Jorge Miranda, 43).

Ingr.: R$ 6 (inteira). Aos sábados, a entrada é gratuita

ATIVIDADES COM CRIANÇAS

**Castelo de Gelo**

Inspirado no filme "Frozen", a estrutura de oito metros de altura tem escorregadores, neve e esculturas. A temperatura chega até -20°C, por isso, é necessário usar roupas quentes e luvas térmicas, ambas disponíveis para locação.

Parque Ibirapuera- av. Pedro Álvares Cabral, s/n, região sul.

Abertura: Qui. (12). Até 12/1. De seg. a seg., das 10h às 20h. Dias 14, 15, 21 e 22/12 já esgotados. Não há funcionamento nos dias 24, 25 e 31/12 e 1º/1.

Ingr.: R$ 79,90 (inteira) em Sympla

**Galinha Pintadinha**

O espetáculo narra a história da famosa personagem infantil e da duende Maria Clotilde, que embarcam em uma aventura para salvar o Natal após

a estrela da árvore desaparecer. A apresentação temática acontece ao longo de dezembro em

teatros diferentes, todos com ingressos pagos.

Teatro J Safra - r. Josef Kryss, 318, Parque Industrial Tomas Edson, região oeste. Dias 18 e 19 de dezembro, às 19h. Ingr.: a partir de R$ 70 em Eventim

Teatro Mooca - r. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente, região leste. Dia 20 de dezembro, às 15h e 18h. Ingr.: a partir de R$ 70, em Sympla

Teatro Sabesp Frei Caneca - r. Frei Caneca, 569, Consolação, região central. Dias 21 e 22 de dezembro, às 15h. Ingr.: a partir de R$ 80, em Uhuu

**O Mundo do Circo**

O complexo temático combina elementos circenses com a magia do Natal. Entre as atrações está uma sessão de fotos com um Papai Noel de 6 metros, além das tradicionais apresentações de circo. A decoração traz túnel iluminado, trenó, renas até uma máquina de neve.

Pq. da Juventude - av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Carandiru, região norte.

Livre. Qui., às 11h e às 15h. Sex., às 15h, às 17h e às 19h. Sáb., às 13h, às 15h, às 17h e às 19h. Dom., às 11h, às 13h, às 15h e às 17h. Grátis

**Musical Natal Mágico**

Musical com dez anos de história, reúne personagens amados pelo público, como o Papai Noel, Bela Adormecida e Batman. No enredo, o bom velhinho realiza o sonho de três crianças brasileiras.

Dir.: Billy Bond e Andrew Mettine.

Com: Marcio Yacoff, Joana Lapa e Amanda Flowers. Livre

Teatro Claro São Paulo - r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, região sul.

Estreia: Sáb. (7). Sáb. e dom., às 17h30. Ingr.: a partir de R$ 37,50, em Uhuu

**O Natal dos Brinquedos Mágicos**

O musical conta a história de Júlio, que escreve uma cartinha ao Papai Noel para pedir ajuda na escolha de seu presente. Em seguida, a vida do jovem é tomada por muita confusão e diversão, quando brinquedos ganham vida.

Dir.: Fernando Marianno.

Com: Dante Paccola, Catarina Marcato e Alex Diniz. Livre

Shopping West Plaza - av. Francisco Matarazzo, s/n°, Água Branca, região oeste.

Livre. Sáb. e dom., às 18h. Até 22/12. Grátis

**Natal Radical**

Promovido pela Prefeitura de São Paulo no Modelódromo, ao lado do Ibirapuera, o evento terá programação de esportes, incluindo pista de patinação no gelo, hover board (skate elétrico), patinação tradicional, bungee jump e tirolesa. A diversão também inclui uma arena com o Papai Noel e uma praça de alimentação com venda de lanches. Todas os equipamentos serão fornecidos gratuitamente.

Clube Esportivo e de Lazer - r. Curitiba, 290, Paraíso, região sul.

6 anos. Estreia: sáb (7). Até 22/12. Diariamente, das 14h às 22h. Grátis

ESPETÁCULOS

**Candlelight**

O concerto à luz de velas imitadas por lâmpadas LED é comandado pelo Quarteto de Cordas - Monte Cristo. A apresentação traz a trilha dos filmes "Esqueceram de Mim" (1990) e "Simplesmente Amor" (2003). As músicas "White Christmas", "Winter Wonderland", "All I Want for Christmas is You" e "Have Yourself a Merry Little Christmas" aparecem no setlist.

Teatro Villa-Lobos - av. Dra. Ruth Cardoso, 4.777, Jardim Universidade Pinheiros, região oeste.

8 anos. Qui. (19), às 18h30. Ingr.: a partir de R$ 130, em Fever Up

**Coro Luther King**

Apresenta o espetáculo "Black Christmas", que mostra tradições negras americanas, africanas e afro-brasileiras durante o Natal.

Teatro do Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República, região central.

Livre. Sáb. (14), às 13h e às 15h. Grátis

**Master Maestros - Time To Love On Christmas**

A terceira edição do concerto temático conta com o compositor Miguel Briamonte e o pianista Tiago Costa. Eles serão acompanhados por um maestro convidado a cada canção natalina.

Teatro Liberdade - r. São Joaquim, 129, Liberdade, região central.

Livre. Qui. (12), às 20h30. Ingr.: R$ 90, em Sympla

O QUEBRA-NOZES

**Cisne Negro Cia de Dança**

A sessão grátis no dom. (8) esgotou, mas há ingressos para apresentações pagas.

Auditório pq. Ibirapuera- av. Pedro Álvares Cabral, S/N, Vila Mariana, região sul.

Livre. Estreia: sex. (6). Até 15/12. Seg. a sex., às 20h. Sáb., às 16h e às 20h. Dom., às 15h e às 19h.

Ingr.: a partir de R$ 42,36 em Fever Up

**São Paulo Cia Companhia de Dança**

Baseado na versão clássica e com composições de Tchaikóvski, ganha reinterpretação em coreografia de Márcia Haydée.

Teatro Sérgio Cardoso - r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, região central.

Livre. Até 15/12. Qui. e sex., às 20h. Sáb., às 16h e às 20h. Dom., às 16h.

Ingr.: a partir de R$ 50 em Sympla

TEATRO

**Gongada Drag de Natal**

Edição natalina do espetáculo de comédia conta com humor cheio de alfinetadas de uma seleção de drag queens. Apresentado por Bruno Motta, tem a presença de Hellena Maldita, finalista do Drag Race Brasil.

Dir.: Bruno Motta.

Com: Silvety Montilla, Hellena Maldita e Tiffany Bradshaw. 14 anos

Arena Tatuapé - r. Uriel Gaspar, 149, Belenzinho, região leste.

Sáb. (21), às 21h30. Ingr.: a partir de R$ 80, em Sympla

**Receitas Para um Natal Feliz**

Inspirado nos especiais natalinos e programas culinários das décadas de 1950 e 1960, apresenta receitas metafóricas para felicidade. Inclui clássicas canções de Natal e reúne as protagonistas do musical "Wicked", Myra Ruiz e Fabi Bang.

Dir.: Daniel Salve.

Com: Fabi Bang e Myra Ruiz. Livre

Teatro Villa Lobos - Shopping Villa Lobos - av. Doutora. Ruth Cardoso, 4.777, 4º andar, Alto de Pinheiros, região oeste.

Estreia: sex. (13). Até 15/12. Sex. e sáb., às 20h. Dom., às 18h.

Ingr.: a partir de R$ 90, em Sympla

CINEMA

**Porão do Belas**

O clássico programa de filmes de terror do cinema de rua Belas Artes abraça a temática natalina nas sessões de dezembro. Sempre às quartas-feiras, exibe o longa americano "Natal Diabólico" (11) e espanhol "O Dia da Besta" (18).

REAG Belas Artes - r. da Consolação, 2.423, Consolação, região central.

Qua., às 20h30. Ingr.: a partir de R$ 25, na bilheteria ou em ingressos.com

OFICINAS DE NATAL

**Bourbon Shopping**

Apresenta um circuito interativo que passa pelo correio do Papai Noel, um túnel de vento e passagem secreta. No fim, as crianças participam de uma oficina de colorir e escutam uma mensagem do bom velhinho, que também estará no espaço todos os dias, das 12h às 20h.

R. Palestra Itália, 500, Perdizes, região oeste.

Seg. a sáb., das 10h às 22h. Dom. e feriados, das 11h às 20h. Dia 24/12, das 10h às 18h. Dia 25/12: funcionamento das lojas é opcional. Grátis

**Casa Bugbee**

A loja de vestuário preparou oficinas de cartinha para o Papai Noel e bolinha de Natal personalizada com foto. Outras atividades incluem enfeites com palito de sorvete e meias natalinas (para crianças acima de cinco anos).

R. Mateus Grou, 306, Pinheiros, região oeste.

Livre. Sáb. (7) e dom. (8) e sáb, (14) e dom. (15). Ingr.: a partir de R$ 10