Nasce primeiro filho de Henry Cavill e Natalie Viscuso

O ator celebrou o Dia dos Pais pouco depois, pedindo conselhos paternos aos seus seguidores no Instagram antes do nascimento de seu primeiro filho.

"Estou muito animado com isso. Natalie e eu estamos ambos muito animados com isso. Tenho certeza de que vocês verão muito mais disso", ele disse.

Fotos publicadas pelo jornal The Daily Mail neste sábado (18) mostram Cavill e Viscuso empurrando um carrinho de bebê na Austrália. O ator está atualmente no país para filmar o próximo filme live-action de "Voltron".

