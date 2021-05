Nasce primeira filha do ator Lucas Veloso e Géssica Muniz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu na madrugada deste domingo (30), na Paraíba, Lua Maria, primeira filha do ator Lucas Veloso, 24, com a cirurgiã-dentista e modelo Géssica Muniz, 26. "30/05/2021, 01:05 da manhã, o dia mais feliz da minha vida. Lua Maria chegou! Bem-vinda ao mundo, minha filha!", escreveu o artista no Instagram.

Muniz também compartilhou a novidade na web e além de exibir a mesma foto que Veloso, mostrando o pezinho da primogênita, dividiu com os seguidores imagens do trabalho de parto. O ator aproveitou para se declarar à noiva. "Obrigado pelo dia mais feliz da minha vida!! Eu amo vocês", escreveu.

Ana Hickmann, Nicholas Prattes, Rafael Zulu, Aline Riscado e Joaquim Lopes estão entre os famosos que parabenizaram o casal. "Parabéns, Lu! Muitas bênçãos pra essa família", escreveu Lucy Alves, cantora e atriz com quem o artista trabalhou em "Velho Chico" (Globo - 2016).

Veloso e Muniz começaram a namorar em junho de 2020, oito meses depois do ator terminar o relacionamento de dois anos com a bailarina Nathália Melo, que conheceu quando participou da Dança dos Famosos, em 2017. Em dezembro de 2020, durante o chá-revelação para saber o gênero do bebê que esperavam, o ator e a dentista ficaram noivos.

Filho do humorista Shaolin (1971-2016), Veloso ficou conhecido do grande público por atuar na nova trupe de "Os Trapalhões" como o personagem Didico. Atualmente, ele integra o elenco da sitcom "Dra. Darci" (Multishow) e é repórter do quadro "Achamos no Brasil", no "Domingo Espetacular" (RecordTV).