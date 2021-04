Nasce filho de Tio Wilson, do Lagum, que morreu em 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu, nesta segunda (26), o filho de Tio Wilson, baterista da banda Lagum, que morreu em setembro do ano passado vítima de parada cardiorrespiratória. A viúva do músico, Ellen Cassim, compartilhou vídeo e fotos nos stories do Instagram para contar a novidade para os fãs.

José nasceu no dia do primeiro aniversário de casamento que Ellen passa sem o marido, o músico Breno Braga, conhecido como Tio Wilson. Ela falou que correu tudo bem no parto e das primeiras horas de vida do filho. "Oi, gente. Ocorreu tudo bem, estou muito tranquila. Ele não queria dormir até agora, mas mamou e dormiu, está apagado", disse, orgulhosa do filho.

Ellen falou ainda das semelhanças do filho com ela e o marido e agradeceu as mensagens recebidas. "Ele tem o meu bocão. Acho que aqui em cima [nariz para cima] é muito o Breno. A mão que eu tanto quis que fosse dele veio. Perfeitinhos os dedinhos, tudo encravadinho. Bonitinho demais".

Tio Wilson morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele havia se apresentado com o Lagum pouco antes em um drive-in de Belo Horizonte e se preparava para uma segunda performance, no mesmo local, às 23h. Porém, ele sentiu indisposição entre os dois shows e precisou ser atendido por socorristas.

Nas redes sociais, a Lagum publicou um comunicado informando sobre a morte de seu baterista. "É com profunda e imensa tristeza que a Equipe Lagum comunica o falecimento de Breno Braga, nosso querido Tio Wilson", escreveu.

"Breno teve uma indisposição depois de um show na noite deste sábado, 12 de setembro. O falecimento se deu em função de uma parada cardiorrespiratória. Desde já, agradecemos o amor ao nosso irmão e as mensagens de solidariedade."

A banda Lagum foi formada em 2014, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A banda de pop e reggae é composta também por Pedro Calais, Otavio Cardoso, Jorge e Francisco Jardim. Entre suas músicas estão "Detesto Despedidas", "Ninguém Me Ensinou" e "Será".