Com Gagliasso na Espanha, Gioh Ewbank diz estar sendo 'mulher em dobro'

"E eu, como mãe, posso dizer o quanto essa campanha gera identificação, conexão e eterniza momentos que marcam nossas vidas e reflete no nosso jeito de ver o mundo, de falar, no jeito de ser", afirma Marcella Kanner, representante da rede de lojas.

A campanha da Riachuelo de Dia das Mães também traz nomes como a atriz Naiumi Goldoni, a influenciadora Andressa Suita e as apresentadoras Ju Ferraz, Sabrina Sato e Rafa Kaliman, mostrando a influência que as mães têm sobre seus filhos.

E com todos próximos, a atriz e apresentadora teve a chance também de fazer uma campanha para a rede de lojas Riachuelo ao lado dos três filhos. Segundo ela, uma oportunidade, já que as crianças vivem pedindo para fazer parte de suas fotos e gravações.

"A pandemia é um momento triste e grave no mundo. Eu espero realmente que essa fase passe e que logo tenhamos todos vacinados. Mas eu pude ficar meses dedicada apenas aos meus filhos, cada novo passo do Zyan e cada conquista de Títi e Bless, foram acompanhadas por mim como eu não teria conseguido sem a pandemia."

A ideia da família, como a artista já havia revelado em seu canal no Youtube, é passar um tempo na Europa também e matar a saudade de Gagliasso no meio desse período de gravações, mas apenas quando a pandemia mostrar sinais de melhora.

"Mãe, dar de mamá, ajudar na lição de casa da Títi e do Bless. E ainda encontrar tempo para o canal [no Youtube]. Mulher pode tudo. E mães descobrem que são sempre mais fortes do que imaginam", afirma ela em entrevista por email à reportagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Tenho que ser mulher em dobro". É assim que a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 34, descreve a atual fase da sua vida, com dedicação total aos três filhos e ao seu trabalho. E sem ajuda do marido, o ator Bruno Gagliasso, 39.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.