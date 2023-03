'Não vão falar de mim', avisa Adele sobre pausa na carreira

Apesar de estar mesmo decidida pelo interrupção da carreira, Adele disse aos fãs que ainda sente frio na barriga cada vez que sobe ao palco. Ela também agradeceu a recepção do público nos últimos meses. "Foram os melhores quatro meses da minha carreira. Estes shows me trouxeram muitas alegrias. Foi uma surpresa maravilhosa ver o quanto adorei, porque sou uma artista muito ansiosa", concluiu.

A cantora britânica confidenciou que torce um pouco o nariz para a fama e a exposição da vida pessoal. "Minha vida é minúscula. Eu realmente não saio de casa e isso é por escolha. A minha vida costumava ser enorme quando eu era mais jovem. Mas quanto maior minha carreira foi ficando, mais assustada e ansiosa eu ficava e fico. Saio com meus cachorros, meu filho e meu namorado, e converso com a minha empregada. Só isso."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.