Filha de Juliano Cazarré passará noite em UTI

Conforme anunciado anteriormente pelo ator, Maria Guilhermina nasceu com uma doença rara chamada anomalia de Ebstein, que afeta funções básicas e o desenvolvimento do coração.

A filha de Cazarré foi internada novamente no último dia 15, para um novo procedimento. As idas ao hospital tem sido constantes nos últimos meses.

"Se Deus quiser, última noite na UTI. Entrando no mood da próxima etapa, com minhas combat boots", escreveu ela, ao focar a foto em seu coturno nos pés.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quadro de saúde de Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré, segue apresentando oscilações. Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (27), a mulher do ator, Letícia, informou que a expectativa é que esta seja a última noite na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva).

