'Não temos recurso, mas temos amor', afirma ex-BBB 22 Vyni ao mostrar casa no Cariri para fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB 22 Vyni, 23, publicou uma série de vídeos na noite desta segunda-feira (21) mostrando seu retorno à casa em que mora com a avó no Cariri (Ceará). O participante se emocionou enquanto fazia um tour para seus seguidores do Instagram: "Dá um negócio de voltar em casa depois de tanto tempo fora", disse.

Enquanto mostrava o imóvel, com infiltrações, obras por fazer, cômodos e móveis improvisados, Vyni demonstrou estar feliz pela sua participação no BBB. "Voltar para cá, para esse lugarzinho onde tudo começou, é uma mistura de gratidão, de saber que todo o esforço valeu a pena e está sendo recompensado".

O cearense também mostrou aos seguidores o restaurante Pirão de Costela, que divide espaço com sua casa, e onde o pai trabalha. "Quem quiser vir será muito bem-vindo. Não temos recurso, mas temos amor no coração para dar e vender. Temos uma vista privilegiada", disse.

Continuando o tour, ele mostrou o quarto que fica embaixo do restaurante, que contém uma antiga mesa de costura da avó, a qual ele usava como secretária para estudar. "Um lugarzinho que tenho o maior amor do mundo. Vou deixar para sempre ele assim", disse.

Vyni nunca escondeu as origens humildes. Em seu vídeo de apresentação do Big Brother Brasil 22 (Globo), ele disse que sua cara "denuncia que é pobre", e até já precisou vender um botijão de gás para ir a um show de Anitta. Mas há muitas outras histórias em seu passado.

A servidora pública Stephany Alves, 27, que é amiga e uma dos seis administradores das redes sociais de Vyni, contou ao F5 que o cearense já foi ajudante da família no restaurante Pirão de Costela (que divide espaço com a casa dele), orientou trabalhos de faculdade, fez artes para convites e até cantou em casamentos e velórios para pagar as contas no fim do mês.

"Foi por necessidade e por hobby", conta ela. "A família do Vyni é bastante humilde, sem exagerar. Ele já passou por muito perrengue nessa vida. Enquanto estava no processo seletivo para o Big Brother, em alguns momentos faltou dinheiro até para pagar a conta de energia da casa, e ele ficou à luz de velas. Mas graças a Deus ele nunca passou fome, porque a avó e o pai sempre batalharam para que isso nunca acontecesse" --a mãe de Vyni é separada do pai e mora em São Paulo.