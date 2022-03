Brothers jogam 'pebolim humano' narrado por Galvão Bueno no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma ação do TikTok que aconteceu no início da tarde desta terça-feira (22), os participantes do Big Brother Brasil 22 jogaram uma partida de "pebolim humano" narrada pelo comentarista Galvão Bueno.

"Sei que hoje é dia de Eliminação, dia de Paredão, é um dia tenso. Então, eu estou aqui para animar vocês. [...] Vai ser jogo grande, tipo final de campeonato, então haja coração! Quem está de casa, vai assistir essa partida ao vivo. E adivinhem que vai narrar esse jogo? Claro que eu mesmo", anunciou Galvão através de um telão aos brothers.

Em seguida, ele explicou as regras: "O juiz da partida será o Dummy, e vocês precisam se mexer juntos e sincronizados. E será considerada penalidade máxima, pênalti, caso alguém solte a mão da barra do pebolim. E se a partida terminar empatada, ela será decidida nos pênaltis".

A dinâmica, que aconteceu na área externa da casa, teve dois times cujos participantes foram sorteados. De um lado, no time vermelho, ficaram Pedro Scooby, Douglas Silva, Natália, Linn da Quebrada, Jessilane e Laís. No time azul, jogaram Arthur Aguiar, Paulo André, Eliezer, Eslovênia, Lucas e Gustavo.

Foram dois "tempos" de jogo, com sete minutos cada um, sendo que no primeiro o Time Azul venceu de 2X1, com um gol de pênalti. No segundo tempo, o time azul venceu por 6x2. Arthur foi o artilheiro da competição e fez 5 gols. "Arthur, você acabou com a minha garganta. 5 gols", exaltou Galvão.